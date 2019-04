Leerlingen houden Krabbendijke zwerfafval-vrij; 'Doe gewoon, hou de wereld schoon'

Enkele gedragsborden van leerlingen in Krabbendijke (foto: Calvijn College)

Zwerfafval in de dorpskern is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook een bron van ergernis. De beide locaties van het Calvijn College in Krabbendijke willen hierin hun verantwoordelijkheid nemen.

Zwerfafval rapen

De borden werden vanmiddag rond 14.30 uur onthuld in de muziektent van Krabbendijke door onder meer burgemeester José van Egmond en komen op drukke plekken in het Krabbendijke te hangen. Maar dit project gaat verder dan deze borden alleen. Iedere dag gaat er ook een groep leerlingen zwerfafval rapen in het dorp. Drie per week vanuit de Appelstraat en twee keer per week vanuit de locatie Kerkpolder.

Het doel van de borden is om hun medeleerlingen en dorpsbewoners op hun verantwoordelijkheid te wijzen. De borden zijn ontworpen en gemaakt door de leerlingen van het Calvijn College aan de Appelstraat. "Het is een reactie op een signaal van de dorpsraad", zegt de begeleidend docent Erik Guiljam. "Die constateerde enkele jaren terug dat het best een bende is in het dorp en dat ook Calvijn-leerlingen daar een aandeel in hebben."

'Na een zware schooldag'

"Krabbendijke heeft een mooi centrum, met een muziektent. Het is een plek waar jongeren graag samenzijn. Met een Jumbo ernaast, en dan kopen ze daar weleens wat lekkers en een versnapering na een zware schooldag en dan vergeten ze weleens om de verpakking in de prullenbak te doen", erkent Guiljam.

Docent Erik Guiljam over afvalborden in Krabbendijke

Tegelijkertijd zijn het volgens de docent niet alleen de leerlingen die troep achterlaten. "Het dorp is niet alleen van Calvijn-leerlingen en er zijn ook andere mensen die het probleem veroorzaken."

Beste ideeën

Toch wil de school zijn verantwoordelijkheid nemen. Voor de zomer konden leerlingen ideeën voor een slogan indienen die mensen aan het denken zet over weggooigedrag. Vervolgens zijn twee klassen gaan ontwerpen. De leerlingenraad heeft daar de beste ideeën uit gekozen en van de winnende ontwerpen zijn echte verkeersborden gemaakt.

"Het is niet zo dat we verwachten dat de rommel nu van de één op de andere dag over is. Maar je merkt wel dat er steeds meer discussie komt over het klimaat en meer bewustwording over het eigen gedrag. En deze borden kunnen daaraan bijdragen", aldus Guiljam.