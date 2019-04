Brandweer staat paraat om escalatie van natuurbrand te voorkomen

Aan de hand van een bijzonder meetstation kan worden bepaald welke fase moet worden ingesteld. Uit die gegevens blijkt dat fase 2 moeten gelden voor Zeeland. De komende periode is het goed mogelijk dat die wordt aangepast naar 'zeer hoog', zoals in het Veluwe gebied.

Pas op wat je doet

Brandweerman Joop Juffersman heeft een heldere boodchap: "Gooi geen sigaretten weg, ook geen glas. In geval van brand, vlucht naar een bewoond gebied, want anders bestaat de kans dat je ingesloten raakt en dat kan niet de bedoeling zijn." De regenval die vanavond wordt voorspelt, zal niet veel helpen. Juffersman verwacht dat Zeeland nog wel even alert moet blijven.

Dit weerstation meet als enige in Zeeland de droogte (foto: Omroep Zeeland)

Het meetstation dat midden in de duinen staat ziet er uit als een ingewikkeld apparaat, maar het concept is dat niet. Aan het meetstation is een houtje vastgemaakt. Dat houtje heeft dezelfde structuur als de natuur in Zeeland. Als het veel heeft geregend, wordt het houtje erg vochtig en zwaar. Is het erg warm en droog, is het houtje erg licht. Met behulp hiervan kan de actuele stand van zaken in het natuurgebied bepaald worden.

Satellieten

Dit ontwerp zal niet meer lang bestaan. Verwacht wordt dat het over twee jaar wordt vervangen door satellieten die veel sneller en actueler de natuursituatie kunnen meten.

