Vier opties voor verbetering van de weg tussen Goes en de Zeelandbrug

Gedeputeerde Harry van der Maas (foto: Omroep Zeeland)

De eerste optie die aan Provinciale Staten is voorgelegd is een verdubbeling van het aantal rijstroken tussen Goes en de Zeelandbrug, dus twee keer twee rijstroken. Het nadeel daarvan is dat er een bedrag van 75 miljoen euro mee is gemoeid, stelt verantwoordelijk gedeputeerde Harry van der Maas (SGP). Bovendien zou het de route aantrekkelijker maken voor vrachtverkeer tussen Rotterdam en Vlaanderen. "We willen er een route van maken die eigenlijk alleen gebruikt wordt voor bestemmingsverkeer, dus door de Zeeuwen zelf", aldus Van der Maas.

ITEM Opties Midden-Zeeland_route

De andere opties voorzien in een gedeeltelijke verdubbeling van de route en het aanpakken van de kruispunten, om de verkeersveiligheid te vergroten.

Het plan is naar Provinciale Staten gestuurd. "Het is de bedoeling dat Provinciale Staten er de komende tijd een beslissing over nemen, want dit stuk route moet echt aangepakt worden", zegt Van der Maas. "De route is op sommige momenten door de drukte ook niet te gebruiken als calamiteitenroute, voor bijvoorbeeld ambulances". Gedeputeerde Van der Maas heeft de wegen in Zeeland in zijn bestuursportefeuille. Zijn partij SGP zit aan tafel voor de vorming van een nieuw college