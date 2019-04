Geslagen met hamer: ja, gestoken met mes: nee

(foto: Omroep Zeeland)

Op 18 maart vorig jaar dacht de verdachte iemand te zien waar hij problemen mee had aan de Jan Vermeerlaan. Hij wilde hem naar eigen zeggen een lesje leren en stapte met een hamer op zijn slachtoffer af die in een auto zat. De verdachte geeft toe dat hij met de hamer de ruit van het bestuurdersportier heeft ingeslagen. Zijn slachtoffer deed daarop de deur open en kwam schoppend op hem af. De verdachte had een mes vast ter verdediging en heeft niet gestoken volgens zijn advocaat.

Zijn advocaat wil daarom niets weten van een veroordeling voor dat steken en vraagt om vrijspraak. Ook het plaatsen in een inrichting voor stelselmatige daders vindt hij veel te ver gaan. Zijn cliënt werd eerder veroordeeld voor drugsdelicten, verkeersovertredingen en een bedreiging. Zijn strafblad telt 28 pagina's waardoor het volgens de officier van justitie mooi is geweest.

Niet meewerken met de reclassering

De reclasseringswerker van de verdachte man was ook aanwezig bij de zaak om haar verslag toe te lichten. Volgens haar werkt de man niet mee met de hulp die hij krijgt. Daarom adviseert ze ook om hem in de Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) te plaatsen, waar hij intensiever begeleid zou kunnen worden. De verdachte ziet dit niet zitten. Hij wil vooral een frisse start buiten Zeeland, en zegt een huis nodig te hebben. De reclassering twijfelt of dat genoeg is.

Het Openbaar Ministerie eist twee jaar in een ISD als straf. Als de rechter daar niet in meegaat, wil de officier dat een eerdere voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden wordt gegeven met ISD-maatregel als nieuwe voorwaardelijke straf.

Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) Justitie omschrijft op www.rechtspraak.nl ISD als volgt: De ISD-maatregel is een combinatie van detentie en behandeling die de rechter voor maximaal twee jaar kan opleggen op vordering van het Openbaar Ministerie. De ISD-maatregel is gericht op zogeheten draaideurcriminelen: zeer actieve veelplegers van vooral kleine criminaliteit.