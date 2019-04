Onderzoek naar snelheid veroorzaker dodelijk ongeluk Goes

De auto raakte zwaar beschadigd bij het ongeluk dat de levens van een jonge man en vrouw eiste (foto: HV Zeeland)

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie gaat het om een biometrisch onderzoek. Daarbij kan worden berekend hoe snel het voertuig ging op het moment van het ongeluk. "Het is zeker geen reconstructie van wat er die nacht is gebeurd, want dat weten we al." Door het opmeten van het wegdek en de beelden van het ongeluk te combineren, kan geschat worden hoe hard de 20-jarige verdachte heeft gereden.

De resultaten worden pas bekend bij een volgende zitting van het proces tegen de bestuurder.

De Goesenaar Alice Dessi en haar Macedonische Miki Trpkovski zaten in de nacht van zondag 28 oktober 2018 samen op een fiets. Ze kwamen terug van een avondje stappen en waren onderweg naar huis. De twee werden geschept bij een oversteekplek aan de Van der Spiegelstraat. Door de klap van de aanrijding kwamen ze meters verderop op het wegdek terecht. De verdachte had ten tijde van het ongeluk vier keer te veel gedronken. Hij was toen 19 jaar oud en had zijn rijbewijs nog geen jaar. Toch ging hij al eerder de fout in en had hij al een strafrechtelijk verleden in het verkeer. Hij zat geruime tijd vast, maar mag nu in afwachting tot zijn proces, in vrijheid met beperkingen afwachten.

Omwonenden ingelicht

Omwonenden zijn door de gemeente Goes via een brief op de hoogte gebracht van het onderzoek. De weg is van 19.00 tot 03.00 uur vanaf rotonde Admiraalsplein tot en met de rotonde Kazerneplein volledig afgesloten voor al het verkeer. Ook de spoorwegovergang Kloetingseweg is dan niet te gebruiken.

Bloemen op plek van het ongeluk in Goes (foto: Omroep Zeeland)

