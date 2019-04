Faillissementen Zeeuwse pulsvissers niet uitgesloten

Cas Caljouw, voorman van de Zeeuwse vissers en zelf ook visser, ziet het somber in. "Ik sluit faillissementen niet uit. Deze beslissing betekent dat we binnen nu en twee jaar kunnen stoppen en dat terwijl het om 75 à 80 procent van de complete Zeeuwse vissersvloot gaat."

Onduidelijk wie nog tot 2021 mag blijven pulsvissen

Doordat er door de Europarlementariërs massaal - 571 tegen 60 - voor een verbod is gestemd, moet het pulsvissen worden afgebouwd. Dat betekent dat 95 procent van alle Nederlandse pulsvissers deze zomer gestopt moeten zijn. Vijf procent krijgt uitloop tot juni 2021. Wie daaronder vallen is nog niet duidelijk. De minister stuurt naar alle waarschijnlijkheid deze week nog een brief naar de vissers.

Zeker is wel dat niet alle achttien Zeeuwse pulskotters onder die vijf procent vallen. Dat is ook de reden dat Caljouw faillissementen niet uitsluit. Want de investeringen die voor de pulskor, het elektrisch werktuig, zijn gedaan die worden door dit besluit niet meer terugverdiend.

