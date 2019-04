Zeeland houdt geld over voor de spaarpot

De sanering van het vervuilde Thermphos-terrein in Vlissingen-Oost heeft Zeeland veel geld gekost (foto: Omroep Zeeland)

Van het overschot op de provinciale begroting van ruim acht miljoen euro, verdwijnt 1,6 miljoen euro in de spaarpot. De rest van het geld is bestemd voor projecten die ook in 2019 nog dóór lopen. De totale spaarpot van de provincie Zeeland komt daarmee op zo'n twintig miljoen euro.

Arm

In een overzicht van alle provincies Zeeland, bleek Zeeland één van de de armste provincies van het land te zijn. Volgens gedeputeerde De Bat is er weinig aan de hand. "Voor onze provincie geldt een ondergrens van 11 miljoen euro voor de reserves; daar zitten we nu ruim 9 miljoen euro boven."

ITEM Financiele positie Zeeland.

gedeputeerde Jo-Annes de Bat (foto: Omroep Zeeland)