Corrie voelt zich volkomen veilig met de kerncentrale in haar achtertuin

Corry is geboren en getogen in de monumentale boerderij onder de figuurlijke rook van de kerncentrale in Borssele. Als we in haar huisje rondlopen zien we dat de muren van onder tot boven betegeld zijn met tegeltjes die teruggaan tot 1840.

Komen we buiten dan valt aan de ene kant de enorme rust en mooie natuur op. De vogels fluiten, de katten en schapen genieten van de zon en in de verte verschijnen vier herten uit de bossen. "Mooi plekje, toch", zegt Corry met pretogen.

Hemelsbreed is het 400 meter

Als we ons omdraaien en een stap voorbij het huis doen, doemt de kerncentrale op. Hemelsbreed is de afstand nog geen 400 meter. "Ik ben eigenlijk de enige die hier nog in de buurt woont", gaat Corry verder. "Toen in 1969 de centrale werd gebouwd zijn zo'n 24 boeren verdwenen die hier hun bedrijf hadden zitten. Ik heb altijd geweigerd om hier weg te gaan. En met succes, want ik woon hier nog steeds."

Corry Bruynzeel vindt dat ze prachtig woont, ook al staat de kerncentrale van Borssele bijna in haar achtertuin. (foto: Omroep Zeeland)

Ze zag de kerncentrale gebouwd worden en kan zich dat nog goed herinneren dat ze eigenlijk geen idee had wat dat betekende. "We vonden het allemaal wel spannend, zo'n onbekend gebouw. En door die demonstraties, werd het nog spannender. Dat begon na de ongelukken in de kerncentrales in het Amerikaanse Harrisburg in 1979 en Tsjernobyl in 1986 in Rusland."

Echt blij met de demonstranten was ze niet. "Ze liepen gewoon over het land en over het erf en dan vroegen ze waar de kerncentrale was. Dan liepen ze er al vlakbij en wisten ze eigenlijk niet waar het over ging. Dan ben je ook niet serieus met de zaak bezig, vind ik."

Voor of tegen kernenergie

Op de vraag of ze voor of tegen kernenergie is, antwoordt Corry bedachtzaam. "Ik ben ook maar een klein radertje in de maatschappij. Ik heb geen enkele vinger in de pap. Ik ben ook niet technisch aangelegd en vertrouw op de deskundigheid van de mensen die er werken. Ondanks dat er in het buitenland ongelukken mee zijn gebeurd, ben ik niet bang."

Al een paar keer heeft Corry een rondleiding in de kerncentrale gehad. "Dat was zeer interessant. Dan weet je een beetje hoe de zaak in elkaar zit. Het is natuurlijk allemaal te technisch voor een leek zoals ik, maar je moet er toch maar vertrouwen in hebben. Ik geloof dat er heel intelligente mensen mee bezig zijn."

Ik geef licht in het donker, groen licht. " Corry Bruynzeel

Corry is niet bang voor de radioactieve stoffen. "Ik zeg weleens, ik geef licht in het donker... groen licht." En ze begint te lachen. "En onveilig voel ik me ook niet. Ik voel me veel onveiliger op de weg."

Meerderheid voorstander van kernenergie

En het lijkt erop dat een toenemend aantal Zeeuwen het met haar eens is. Uit peilingen blijkt dat een meerderheid voorstander is van meer kernenergie. Intussen wordt er gelobbyd in de Tweede Kamer om de kerncentrale langer open te houden en wordt er fel gediscussieerd over de bouw van een tweede kerncentrale in de Zeeuwse politiek.

