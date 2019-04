'Ga masteropleidingen aanbieden in Zeeland'

Masteropleidingen moeten meer jongeren in Zeeland houden of juist naar Zeeland trekken. (foto: Omroep Zeeland)

De Wetenschappelijke Raad voor Zeeland doet haar aanbevelingen in de notitie 'De Slimme Kracht van Zeeland 2.0', die ze vandaag overhandigde aan commissaris van de Koning. Het is eigenlijk een boodschap aan de onderhandelaars voor een nieuwe coalitie in het provinciaal bestuur van Zeeland. Die moeten van Zeeland een echte onderwijsprovincie moeten maken, zegt woordvoerder Ton Brandenbarg van de Wetenschappelijke Raad:

Woordvoerder Ton Brandenbarg van de Wetenschappelijke Raad voor Zeeland over de ontwikkeling van Zeeland tot een echte onderwijs-provincie:

De Wetenschappelijke Raad voor Zeeland zette onderzoeker Nel Verhoeven aan het werk om uit te zoeken hoe het staat met de onderwijsambities van Zeeland, dat graag een 'excellente onderwijs-provincie' wil worden. Verhoeven sprak met 21 mensen in de provincie Zeeland, onder wie Hendrik-Jan van Arenthals van het Scalda. De onderzoekster ziet veel positieve ontwikkelingen in Zeeland.

Onderzoekster Nel Verhoeven deed onderzoek naar de stand van zaken in het hoger onderwijs in Zeeland en concludeert dat het goed gaat: