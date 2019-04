Zeeland wordt wakker: onderzoek ongeluk, kerncentrale en zand

Bloemen op de plek waar het ongeluk gebeurde. (foto: Omroep Zeeland)

Hoe hard reed de verdachte?

Aan de hand van camerabeelden, remproeven en metingen probeerde het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gisteravond te bepalen hoe hard de inmiddels 20-jarige verdachte reed toen hij in oktober vorig jaar twee fietsers schepte. Beide fietsers kwamen om het leven.

Corry Bruijnzeel woont vlak bij de kerncentrale Borssele (foto: Omroep Zeeland)

Kerncentrale in de achtertuin

Corry Bruynzeel is de directe buurvrouw van de kerncentrale van Borssele. Ze voelt zich volkomen veilig.

Duinen van Kop van Schouwen (foto: Nella Padmos)

4800 kubieke meter zand

Meer dan 100 meter duinen op de Kop van Schouwen moet in september met zand aangevuld worden. Dat is nodig om de drinkwatervoorziening in het achtergelegen duingebied veilig te stellen. Bij de werkzaamheden zijn de gemeente Schouwen-Duiveland, het Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat Zee en Delta, waterbedrijf Evides en de Provincie Zeeland betrokken.

Colijnsplaat gezien vanaf de oude kade richtig de Oosterschelde (foto: Kees Bakker)

Het weer

Vandaag overheersen wolkenvelden, af en toe is er ruimte voor de zon. Hier en daar valt er een buitje, maar dat stelt weinig voor. Aan zee wordt het 14 graden, landinwaarts 16 graden.