Kop van Schouwen krijgt heel veel extra zand

Duinen van Kop van Schouwen (foto: Nella Padmos)

Er is afgesproken dat de winning van zoetwater in het natuurgebied beschermd wordt tegen een waterstand die één keer in de 300 jaar op kan treden. Jaarlijks wordt bijgehouden of het zandvolume in de duinen voldoende is om een dergelijke situatie tegen te kunnen houden.

Metingen

Uit de metingen van vorig jaar blijkt dat een paar plekken in de duinen, in totaal een lengte van ongeveer 110 meter, extra zand moet worden aangevuld om de drinkwatervoorziening veilig te stellen. De veiligheid van de kust is niet in gevaar. Rijkswaterstaat vult in september ongeveer 4800 kubieke meter extra zand aan. Het zand wordt geleverd door het Waterschap Scheldestromen.

Eerdere maatregelen

Eerdere maatregelen hebben in het gebied tussen de boswachterij Westerschouwen en Nieuw-Haamstede al veranderingen veroorzaakt. Het strand bij de Brouwersdam is opgespoten en ook is natuur hersteld.