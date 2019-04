Politiehond spoort voortvluchtige scooterdief op in Vlissingen

Politiehond, archieffoto (foto: Politie)

Toen hij de agenten zag, ging de Middelburgse scooterdief er nog vandoor en probeerde hij zich in een tuin te verstoppen, maar dankzij de inzet van een politiehond was hij al snel opgespoord.

Verstoppertje

"We hebben hem nog even laten rennen en met de diensthond verstoppertje laten spelen, maar nu zit de Middelburger in Torentijd", schrijven de Vlissingse wijkagenten op Twitter.