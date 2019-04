'Doodzonde als er van het Vrouweputje weer landbouwgrond wordt gemaakt'

Vrouweputje (foto: Rosalie Fluitsma)

Gisteren werd bekend dat de stichting die de bedevaartspek onderhoudt geen geld meer heeft en dat het lastig is om een nieuw bestuur te vinden. Twaalf jaar lang kon het Vrouweputje blijven bestaan omdat er 'zuinig werd geleefd' na een subsidie van de gemeente en giften van vrienden, vertelde voorzitter Ginny Rentmeester.

Spirituele groepen en natuurverenigingen

Manda Heddema van GroenLinks begrijpt niet dat er aan de ene kant van de gemeente een tiny forest wordt aangelegd en aan de andere kant mogelijk een natuurgebied verloren gaat. "We hebben een heel mooi postzegel natuurgebiedje gecreëerd, dat nota bene wordt onderhouden door een praktijkschool, een prachtige werkervaring. Het wordt gebruikt door spirituele groepen, maar ook natuurverenigingen. Het zou doodzonde zijn als daar weer landbouwgrond van gemaakt gaat worden."

Het fractielid zegt niet meteen dat er geld gegeven moet worden, maar hoopt wel dat de gemeente een coördinerende rol gaat spelen. "Het is opgezet door zes fantastische vrouwen die het twaalf jaar geleden gedaan hebben. Zij lopen nu vast en kunnen geen opvolging vinden voor een nieuw bestuur." Heddema stelt voor dat de gemeente helpt bij het vinden van nieuwe vrijwilligers.

Authentiek polderlandschap

Als het nodig is, zou de gemeente financieel bij kunnen springen, vindt Heddema. "We hebben het over 8.000 euro in twaalf jaar. Dat zijn geen grote bedragen En misschien zijn er andere manieren om aan inkomsten te komen." Op die manier hoopt ze dat het Vrouweputje kan blijven bestaan. "Het is al zo mooi volgroeid en staat vol met inheemse planten. Het is ook het laatste stukje authentieke polderlandschap. De Poel heet niet voor niets zo: een hobbelig drassig gebied met heel veel poeltjes. Dit poeltje is er nog."

Vragen GroenLinks over Vrouweputje

Lees ook: