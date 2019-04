Drie kilometer vlijmscherp nylondraad gespannen tussen bermpaaltjes

Nylondraad gespannen tussen bermpalen (foto: Provincie Zeeland)

Naast de gespannen nylondraad zijn ook verschillende reflectorpalen doorgesneden, doorboord of hadden inkepingen. De provincie laat weten dat twee kantonniers ruim twee uur bezig zijn geweest om de draad te verwijderen. Bij het weghalen de gespannen draad liep één van de medewerkers een snijwond op. In een bericht op Facebook schrijft de provincie dat de draad gevaarlijk is voor weggebruikers: "je zal maar per ongeluk de berm in rijden."

De provincie laat weten aangifte te hebben gedaan van de gespannen draad en de vernielingen. "Je had er niet aan moeten denken wat er had kunnen gebeuren", aldus een woordvoerder.