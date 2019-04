Team Hoondert 24e halverwege Morocco Desert Challenge

Na vier van de acht etappes in de Morocco Desert Challenge staat de enige Zeeuwse deelnemer, Adwin Hoondert uit Hoedekenskerke, met zijn Hoondert Rally Team op de vierentwintigste plaats in het algemeen klassement. In de vierde etappe van Assa naar Foum Zguid over 425 kilometer eindigde Hoondert op de eenentwintigste positie.