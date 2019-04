Uitspraak Raad van State over Brouwerseiland laat lang op zich wachten

Op 26 en 27 september vorig jaar boog de Raad van State (RvS) in Den Haag zich over Brouwerseiland, een project waarbij op dertien kunstmatige eilandjes in het Grevelingenmeer 325 vakantiewoningen worden gebouwd. Natuurverenigingen en watersporters hadden bezwaar aangetekend. Aanvankelijk zou de RvS zes weken na de zitting uitspraak doen, maar inmiddels is dat moment verschillende malen uitgesteld. Een RvS-woordvoerder verklaart: "Gezien de complexiteit van de materie rondom Brouwerseiland laat de uitspraak van de Raad van State langer op zich wachten dan aanvankelijk was voorzien."

Ingewikkelde zaak

Als het project doorgaat wordt er gebouwd op een primaire waterkering, de Brouwersdam. De locatie, de Middenplaathaven, ligt in een beschermd Natura 2000 gebied. Tel daarbij op de vele vergunningen die meespelen en het is niet verbazingwekkend dat de zaak ingewikkeld is. Daarbij komt dat een uitspraak van het Europese Hof over de uitstoot van stikstof juridisch van invloed is op projecten als Brouwerseiland.

Hoop op uitstel

Op 25 maart ontvingen betrokken partijen een brief van de RvS dat de termijn waarbinnen een uitspraak kan worden gedaan 'verlengd is met zes weken'. Dat zou betekenen dat de RvS uiterlijk in de eerste week van mei uitspraak doet, mits er niet nog een keer wordt uitgesteld.

Gert-Jan Buth van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland vindt het niet erg dat het lang duurt voordat er een uitspraak komt: "Ik hoop dat het plan op een aantal punten wordt bijgesteld. En mogelijk is het helemaal van de baan."

Louis Beeke (l) en Gert-Jan Buth (r), twee tegenstanders van het project Brouwerseiland (foto: Omroep Zeeland)

Projectontwikkelaar Matthijs Zeelenberg ligt niet echt wakker van de vertraging. Hij laat Omroep Zeeland desgevraagd telefonisch weten: "Ik vind het niet erg dat het wat langer duurt. Daar wordt het project alleen maar unieker van."