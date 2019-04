'Ik lijk op Lambik: over alles een mening hebben, maar met een klein hartje'

"Ik wist niet dat ik zoveel spullen had", vertelt Peter terwijl hij zijn collectie in het Schoolmuseum bekijkt. Slechts een deel van zijn spullen is in het museum te bewonderen. De rest staat thuis in een aparte kamer. Ook op zijn zolder staan nog diverse kasten vol met stripboeken. "Je begint met wat boeken en op den duur wil je ze allemaal hebben", legt hij uit.

'Ik lijk op Lambik'

Peter vindt Suske en Wiske vooral fantastisch vanwege de herkenbaarheid van de karakters. "Neem bijvoorbeeld Lambik. Hij is erg enthousiast en heeft ook altijd zijn mening klaar. Maar naast een grote mond, heeft hij ook een klein hartje. Daar herken ik mij wel in." Verder vindt Peter de knipoog naar de maatschappij leuk. "Daar moet ik dan om lachen."

Zijn vrouw vindt het prima. "Zolang de verzameling maar in de hobbykamer blijft." Toch is er volgens Peter een uitzondering. "Als ik een nieuw beeldje heb, mag die een weekje op de schouw staan, zodat ik ervan kan genieten. Daarna verplaats ik het naar de vitrine."

Beelden uit de collectie van verzamelaar Peter Koole (foto: Omroep Zeeland)

De topstukken in de verzameling zijn beelden van meer dan een meter hoog. Die zijn zeldzaam en uniek, omdat er niet veel van gemaakt zijn. Dat maakt ze volgens Peter extra bijzonder. Ook is hij blij met een grote thermometer. "Daar heb ik lang naar gezocht. Nu ik hem eindelijk in mijn bezig heb, krijgt het een mooi plekje aan de muur."

'Mijn zoon vindt het ook mooi'

Aan stoppen met verzamelen wil Peter voorlopig nog niet denken. "Zolang ik mijn verstand heb, zal ik dat blijven doen. Gelukkig vindt mijn zoon het ook mooi. Dat is een fijne gedachte."

De verzameling is nog tot juli te zien in het Schoolmuseum in Terneuzen.