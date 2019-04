Oudheidkamer Bruinisse heet vanaf nu 't Vissersuusje

LaGrand: "'t Vissersuusje is een huis dat dateert uit 1680 en er zit geen spijker in de muur. Alles is nog origineel vanuit die tijd. Het heeft als een van de weinige huizen de Tweede Wereldoorlog hier in Bru overleefd. Het is van binnen ingericht als een huis uit de jaren 50, 60 zoals het toen werd bewoond door visserlui."

Ook is er in dat huis aandacht voor de meekrab die in Bruinisse werd gebruikt als rode kleurstof.

Razende storm

Het visserijmuseum Brusea is de laatste maanden verbouwd. Meteen bij binnenkomst is er aandacht voor de mosselvisserij, die al vele jaren belangrijk is voor het dorp. Ook andere vormen van visserij komen aan de orde.

De bovenverdieping is veranderd in een zaal voor feesten voor kinderen en toont foto's van de razende storm van 30 september 1911 die een groot deel van de mosselvloot vernielde.

Museum Brusea in Bruinisse weer open na verbouwing (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwse Kamer

In de aflevering van de Zeeuwse Kamer bij Omroep Zeeland, stond het museum vandaag volop in de aandacht. De uitzending is hieronder te beluisteren.