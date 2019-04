Senioren en kinderen maken elkaar blij met muziek

De 8-jarige Megan was verbaasd toen ze de 84-jarige Wim gitaar hoorde spelen. "Ik wist niet dat je als senior nog zoveel kan, zoals gitaarspelen!" De gitaar is voor Megan geen onbekend instrument, want haar moeder en broer bespelen het ook. "Ik speel ook een beetje gitaar, want ik word vrolijk van muziek maken. Muziek inspireert mij ook, want de klanken zijn heel mooi", aldus Megan.

Nog één keer

Voor Wim was het door de ziekte van Parkinson moeilijk om zijn liedje te begeleiden op de gitaar, maar toch deed hij het nog één keer, voor de kinderen. "Ik heb vroeger veel gitaar gespeeld, maar tegenwoordig doe ik dat niet meer. Mijn vingers willen niet meer", vertelt Wim.

Samen met Janneke de Kok van de Zeeuwse muziekschool hebben de senioren vier keer geoefend voor dit eindoptreden. "Ik ben trots op wat we hebben bereikt. Je zag iedereen genieten en ik vond het mooi om de glimmende ogen te zien tijdens het optreden, dus mijn doel is bereikt!", aldus de Kok.

