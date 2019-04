Danny Vera treedt op in Carré; 'Dit is de kroon op je werk'

Het zijn sowieso succesvolle tijden voor Danny Vera. Geheel onverwachts groeide zijn nummer 'Rollercoaster' uit tot een radio-hit. Het nummer is door verschillende radiostations uitgeroepen tot Top Song, Alarmschijf en Harde Schijf. Bovendien behaalt het nummer hoge plaatsen in de lijsten van Spotify en ITunes en staat het sinds afgelopen week in de Top 40. Nooit eerder was een eigen nummer van Vera zo succesvol.

Met het optreden in Carré wordt de bucketlist van Danny Vera weer een stukje korter. Eerder al kon hij een uitverkocht optreden in de grote zaal van Paradiso en een nummer 1-hit in Turkije van de lijst afhalen. Wat eigenlijk nu nog rest is een nummer 1-notering in een Nederlandse hitparade.

Lees ook: