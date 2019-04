Bij deze familie in Sint-Maartensdijk stond ineens het leger op de stoep

De eenheid Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando oefent deze hele week op Tholen met het maken van luchtbeelden. Op de Oesterdam en in Sint-Maartensdijk staan twee grote radars te draaien. Onderdeel van de oefening was ook het vinden van een goede plaats om de radars op te zetten. Die vond de eenheid bij de familie Geluk die op een boerderij woont in de polder boven Sint-Maartensdijk.

Geweren in de rimboe

Leo Geluk had geen bezwaar tegen de komst van de militairen: "Je zit hier een beetje in de rimboe hè, dus dan is het niet zo'n heel erg probleem als ze hier met geweren lopen." Voor de familie is het ook best leuk en spannend, vooral de twee kinderen genieten van het uitzicht, legt hun vader uit: "Een vrachtwagen, een radar en mannen met legerpakken aan, toen ik een jaar of 6 was wilde ik dat ook!"

De radar op het terrein van de familie Geluk in Sint-Maartensdijk (foto: Omroep Zeeland)

Defensie oefent op Tholen met de zogenoemde TRML-luchtruimbewakingsradar. De radars kunnen een luchtbeeld maken tot een afstand van 200 kilometer. Bedoeling daarvan is om wapensystemen te voorzien van luchtbeelden en zo informatie in te winnen over de locatie en doelwitten.

Voor de eenheid is Tholen en omgeving wel even wennen, normaal gesproken zitten ze op de kazerne in het Limburgse Vredepeel. "Deze omgeving is heel anders, dus dat is goed om te trainen. Je hebt hier een heleboel water en windmolens en dat merken we ook op de radar. Dus is het goed om hier eens te zijn", aldus wachtmeester Hans.