Stroomstoring legt culinair Veere plat

De stroomstoring werd rond vijf uur gemeld. Gapinge had ook een half uur last, maar daar is sinds half zeven weer stroom. De storing zorgde voor overlast bij restaurants. Bij restaurant De Werf zitten ze met de handen in het haar. "We kunnen niks meer", zegt eigenaar en kok Paul Melis. "Vervelend, want het is toch best wel druk nu het paasvakantie is voor de Duitsers en de Belgen."

'Het is overmacht'

"We waren net de personeelsmaaltijd aan't koken toen alles eruit schoot", zegt Melis. Hij reageert gelaten. "Het is overmacht. Je kan wel boos worden, maar we kunnen er niks aan doen." Via Facebook heeft het restaurant haar klanten gewaarschuwd dat er de eerste twee uur niet gekookt kan worden.

Bezoekers zijn wel welkom in de serre voor een aperitief tot er weer stroom is. "Hopelijk kunnen we in de loop van de avond weer gaan koken", lacht Melis. "Het zal alleen wel wat later worden."

Rond 19:00 uur had iedereen weer stroom in Veere.