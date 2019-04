Vlissingse vlag voor herdenking Slag om de Schelde

De vlag wappert nu al bij Uncle Beach in Vlisisngen. De plek waar de gealieerden voet aan wal zetten bij Vlissingen.

Volop evenementen rond de herdenking

Jan Koopman is organisator van het comité en presenteerde vandaag een boekje met alle evenementen die er plaatsvinden in de stad. "Er komen lezingen, de slag wordt nagespeeld, echt te veel om op te noemen. Ook wordt er een grote foto-expositie georganiseerd. Ondanks dat het boekje al is gedrukt, verwacht Koopman dat er in de loop van de komende maanden zeker nog een aantal activiteiten bij komen.

Volgens Koopman leeft de slag nog enorm in Vlissingen. "Het is lang lang verborgen gebleven, maar het zit echt in het DNA van de Vlissingers." In het archief zijn meerdere nieuwe stukken gevonden die gebruikt kunnen worden tijdens de herdenking.

De vlag die vandaag is gerpesenteerd (foto: Omroep Zeeland)

De landelijke herdenking is 31 augustus in Terneuzen. Bij die herdenking zijn mogelijk ook de koning en de koningin aanwezig, net als tal van hoogwaardigheidsbekleders uit het buitenland. "We hebben de pech dat er toen in de jaren '70 geen film over de Slag bij de Schelde is gemaakt, in plaats van over die brug bij Arnhem. Maar gelukkig krijgt de Slag om de Schelde nu de plaats die het verdient in de geschiedenis", zegt Jan Koopman van het organiserend comité in Vlissingen.