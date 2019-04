In Tholen woon je het fijnst (zeggen deze nieuwe bewoners van de Kruittoren)

De toren zou te lomp zijn en te hoog worden, waardoor het aangezicht van Tholen te veel zou veranderen, zeiden tegenstanders in 2017. Maar het bouwplan werd toch goedgekeurd. "We hebben wel geluisterd naar de bezwaren", zegt wethouder Peter Hoek. "Er zijn wat aanpassingen gemaakt en naar mijn idee is de toren er alleen maar beter van geworden."

De nood is hoog

Sommige mensen zijn compleet omgedraaid. "Ik was eerst tegen de komst van de toren, maar inmiddels van gedachten veranderd", aldus Han van Kakum, die al jaren in Tholen woont. "Ik ben slecht ter been geworden en mijn vrouw kan niet alleen voor ons grote huis en tuin zorgen, dus hebben we een woning op de begane grond gekocht in de woontoren. Er zijn heel weinig woningen beschikbaar hier en ik wil echt niet meer weg uit Tholen. Als de nood hoog is, kun je dus van mening veranderen. "

Inwoners van Tholen kijken hoe de eerste paal de grond in gaat (foto: Omroep Zeeland)

'Het kan niet mooier'

Bij het officiële moment staan ook de toekomstige bewoners van de toren en omliggende woningen. Sommigen van hen komen uit Tholen, anderen komen van buiten de provincie, zoals Hans en Cora Prins, die nu nog in Putte (Noord-Brabant) wonen. Hans: "Het is een spannend momentje eventjes. Wij hebben dit huis gekocht in september 2017 en er waren zoveel tegenslagen, dat is nu achter de rug en wij zijn gelukkig."

De twee verhuizen naar Tholen omdat ze hier familie hebben. "Dit is een droomlocatie, we kijken over de haven heen, de mensen zijn vriendelijk. Het kan niet mooier."