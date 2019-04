'Thools college had meer moeten lobbyen voor behoud ziekenhuis Bergen op Zoom'

Ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom (foto: Omroep Zeeland)

"We begrijpen niet dat er gekozen is voor locatie Roosendaal. Het achterland van Roosendaal kan uitwijken naar verschillende ziekenhuizen in Breda", zegt Petrina Geluk van CDA Tholen. De partij maakt zich ook zorgen over de aanrijtijden vanuit de gemeente Tholen.

Petrina Geluk: Ik vraag me af of aanrijtijden op Tholen gehaald worden

"Onze fractie heeft zijn bezorgdheid uitgesproken bij de cliëntenraad van Bravis, maar we hebben nog geen reactie gekregen. We zijn tevens van mening dat het College van Tholen onvoldoende heeft gelobbyd om de locatie Zoomland naar voren te schuiven."

Actiegroep

Niet alleen het CDA op Tholen is boos over de nieuwe locatie van het ziekenhuis. Een groep inwoners van Bergen op Zoom is een petitie begonnen voor het behoud van een vestiging van het ziekenhuis in Bergen op Zoom. ChristenUnie Tholen heeft schriftelijke vragen over de verhuizing gesteld aan het college van B&W. De partij wil onder andere weten welke acties het college nog gaat ondernemen richting de Raad van Bestuur van het Bravis ziekenhuis.

