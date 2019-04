'Drie ongelukken met riviercruiseschepen in één maand tijd, dat is zorgwekkend'

Aanvaring cruiseschip en tanker op Westerschelde (foto: HV Zeeland)

In een brief aan het kabinet wijst Schonis op het ongeluk op de Westerschelde, waar 1 april een riviercruiseschip op een tanker botste. Het cruiseschip had 171 passagiers aan boord; vijf van de opvarenden raakten gewond door de botsing.

Geëvacueerd

Vier weken geleden moest ook al een riviercruiseschip worden geëvacueerd op de Waal en gisteren was er opnieuw een botsing met een riviercruiseboot. Dit keer gebeurde het ongeluk op de Nieuwe Maas bij Rotterdam en ook daar vielen gewonden. Schonis vraagt aandacht voor deze ongelukken: "Drie in een maand tijd."

Tweede Kamerlid Rutger Schonis (D66) (foto: Omroep Zeeland)

Schonis ziet dat het steeds drukker wordt op rivieren met een groeiend aantal binnenvaartschepen en riviercruiseboten. Hij wil weten of al duidelijk is wat de oorzaak is van drie botsingen in relatief korte tijd. Ook is Schonis bang dat hulpdiensten niet zijn voorbereid op een ongeluk met een riviercruiseboot, waarbij veel passagiers betrokken zijn.

