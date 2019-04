Zeeland wordt wakker: teleurstelling over ziekenhuis en ongelukken met cruiseschepen

Ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom (foto: Omroep Zeeland)

Teleurstelling over ziekenhuis

Het CDA in de gemeente Tholen is 'erg teleurgesteld' over de verhuizing van het Bravis Ziekenhuis van Bergen op Zoom naar Roosendaal. Om efficiënter en goedkoper te werken, wil Bravis de zorg concentreren in één nieuw ziekenhuis. Bravis, dat in 2014 is ontstaan na een fusie tussen ziekenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom en ziekenhuis Franciscus in Roosendaal, werkt nu nog vanuit die twee locaties.

Ongelukken met cruiseschepen

Het Zeeuwse Tweede Kamerlid Rutger Schonis (D66) maakt zich zorgen over de veiligheid op riviercruiseschepen. De afgelopen maand vonden er in Nederland drie ongelukken plaats met cruiseschepen, waarvan één op de Westerschelde.

Weer:

Het wordt een zonnige en vrij warme lentedag. De oostnoordoostenwind trekt aan tot matig. Vanmiddag wordt het 19 of 20 graden en in het zuidoosten van Zeeuws-Vlaanderen zelfs rond de 21 graden.