Sterke stijging aantal verkeersdoden, maar niet in Zeeland

Vooral in onze buurprovincie Noord-Brabant steeg het aantal dodelijke ongelukken flink. Daar waren afgelopen jaar 50 procent meer dodelijke slachtoffers in het verkeer, dat aantal steeg van 98 verkeersdoden in 2017 naar 150 in 2018.

Op één na minste aantal verkeersdoden

Zeeland is met twintig dodelijke slachtoffers de provincie met het op één na minste aantal verkeersdoden. Alleen in Flevoland waren er minder slachtoffers te betreuren, daar waren afgelopen jaar tien dodelijke verkeersongelukken, evenveel als het jaar ervoor.

Verkeersdoden per provincie in absolute aantallen (foto: CBS)

Wanneer rekening gehouden wordt met de hoeveelheden verreden kilometers in de provincie verandert de volgorde behoorlijk. Dan voert ineens Drenthe de ranglijst aan van provincies met de meeste verkeersdoden per miljard autokilometers. Bij de absolute aantallen stond Drenthe nog op de vierde plaats van onderen.

Zevende

Zuid-Holland staat in de rangorde per miljard autokilometers onderaan de lijst, waar die provincie bij de absolute aantallen nog op twee stond. Voor Noord-Brabant maakt die gewijzigde indeling weinig verschil, onze buurprovincie gaat van de nummer één naar twee. Zeeland stijgt naar de zevende plek in de ranglijst per miljard autokilometers.

Verkeersdoden per miljard autokilometers (foto: CBS)

De meeste verkeersdoden zijn 50-plussers. Vooral als ze op de fiets zitten, vormen senioren een risicogroep, blijkt uit de cijfers. Het grootste deel van de oudere verkeersdoden kwam om terwijl ze op de (elektrische) fiets zaten. Jongvolwassenen lopen juist meer risico in de auto.

Verkeersdoden naar leeftijd en vervoersmiddel (foto: CBS)

In de cijfers van het CBS worden alle doden in het verkeer meegenomen, waaronder ook gevallen waarbij een weggebruiker onwel wordt en daarbij overlijdt. In januari heeft Omroep Zeeland ook een inventarisatie gedaan van het aantal verkeersdoden in Zeeland van afgelopen jaar. Onwelwordingen werden daarin niet meegenomen. Daarbij kwamen we uit op dertien verkeersdoden.

