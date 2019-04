Aantal Zeeuwse werklozen daalt, vooral horeca zit te springen om personeel

Terrasweer in Middelburg (foto: Ria Brasser)

Het zomerseizoen kondigt zich al aan, met de gunstige voorspellingen voor het aanstaande Paasweekend. Het wordt kort gezegd warm en zonnig. En in de horeca is er al langer een tekort aan personeel. De uitkeringsinstantie UWV in Goes een krapte signaleert als het gaat om koks en een zeer grote krapte voor iedereen die kan bedienen, dus kelners en barpersoneel.

Daling in Zeeland sterker

Eind maart 2019 telde Zeeland volgens het UWV 4.680 mensen met een WW-uitkering, dat zijn er 1.440 mensen minder dan precies een jaar geleden. Met die daling van 23 procent in één jaar tijd, daalt het aantal werklozen in Zeeland sterker dan in de rest van het land. De landelijke daling was in die periode 18 procent.

De verwachting is dat het aantal WW-uitkeringen de komende maanden nog verder gaan zakken vanwege de typische Zeeuwse seizoenswerkgelegenheid. Dat zijn niet alleen de extra banen in de horeca, maar ook in de landbouw.

Kapelle

De gemeente met de allerlaagste werkloosheid (op basis van de WW-uitkeringen) is op dit moment Kapelle: slechts 1,8 procent van de beroepsbevolking. Vlissingen heeft de meeste werklozen, absoluut (760) en relatief (3,4 procent) Ga met de muis over onderstaande kaart voor de details.

Niet alles

De cijfers van het UWV zijn gebaseerd op de WW-administratie en geven geen beeld van de volledige werkloosheid. Er zijn ook mensen met een bijstandsuitkering die als werkzoekend staan geregistreerd, naast iedereen die geen uitkering heeft, maar thuis zit (bijvoorbeeld voor rekening van de partner) en die op zoek is naar een baan.