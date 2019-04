Rogier Veenstra in de race voor prestigieuze trainersprijs

Rogier Veenstra en Steve Schalkwijk zijn blij na de zege op Quick'20 (foto: Orange Pictures)

Veenstra (31) is aan zijn tweede seizoen bezig bij GOES. Onder zijn leiding promoveerde GOES naar de Derde Divisie en won de Bevelandse club de districtsbeker.

Momenteel staat GOES op de zesde plaats en is de club nog in de race voor het winnen van de derde periodetitel. Als dat lukt, mag GOES gaan spelen voor promotie naar de Tweede Divisie.

Na dit seizoen neemt Veenstra afscheid van GOES. Hij gaat deze zomer aan de slag bij ASWH in Hendrik-Ido-Ambacht, dat uitkomt in de Derde Divisie.

'Rogier is een jonge trainer met nieuwe ideeën", zegt Adri Franke, bestuurslid van de VVON (Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland). "Rogier legt een visie neer, die vernieuwend is. Hij is voetbal, praat voetbal en leeft voetbal."

Op vrijdag 17 mei worden tijdens het voetbalcongres in Zwolle de winnaars bekend gemaakt. Morgen worden de andere genomineerden officieel bekend gemaakt.

Er worden prijzen uitgereikt aan de Coach van het Jaar in het Nederlandse Profvoetbal, Coach van het Jaar in het Nederlandse amateurvoetbal en de Jeugdopleiding van het Jaar (profs en amateurs).

Het is de tweede keer dat een Zeeuwse amateurtrainer kans maakt om gekozen te worden tot 'Amateurtrainer van het Jaar'. Eerder was Ruud Pennings uit Vlissingen genomineerd voor zijn werk bij VC Vlissingen.

Gérard de Nooijer uit Oost-Souburg was vorig jaar (als trainer van Dordrecht) genomineerd voor de 'Rinus Michels Award', als beste trainer in de toenmalige Jupiler League.