Overname Arduin door zorggigant 's Heeren Loo goedgekeurd

Arduin kreeg eind januari 20 miljoen euro van het ministerie van Volksgezondheid. Dat voorkwam een faillissement en maakte de weg vrij voor de overname door 's Heeren Loo.

Zes locaties

Met de 20 miljoen moeten de tekorten voor de komende zes jaar worden gedekt van de grote reorganisatie die Arduin al samen met 's Heeren Loo presenteerde. Cruciaal in de nieuwe plannen is de huisvesting. Er komen zes locaties voor cliënten die nu nog verspreid wonen over tientallen woningen.

Arduin wil de huidige locaties Joost de Moor in Vlissingen en de Zijpe in Middelburg behouden. Er komt een groot nieuw complex op het terrein van Arduin in Ritthem. Drie andere locaties worden nog gezocht, twee op Walcheren, een in Zuid-Beveland. Voor die vastgoedplannen zijn leningen nodig van banken.

Grote verliezen

Arduin stond op de rand van faillissement door grote tekorten op de posten huisvesting, zorg en vervoer. De vele kleinschalige woonlocaties voor mensen met een beperking, verspreid over de hele regio, hebben Arduin de das omgedaan. Het leidde tot grote verliezen op de post huisvesting en op de post vervoer. De zorg in kleine wooneenheden is onbetaalbaar geworden.

De laatste jaren is fors bezuinigd op de zorg en vooral ook het vervoer. De kosten van de busjes die cliënten door de hele provincie van huis naar werk brengen en terug, worden niet meer helemaal vergoed. Arduin draait fors verlies op dat vervoer.

Kwaliteit ondermaats

De kwaliteit van de zorg voor mensen met een beperking is op veel locaties van Arduin ondermaats geweest. De vele vacatures en het hoge ziekteverzuim leidde tot veel wisselende gezichten. Daar kwam het grote verloop nog bij. In 2017 heeft 1 op de 6 medewerkers Arduin verlaten. Het zorgde voor onrust en agressie bij bewoners van Arduin.

Met het centreren van wonen en werken op zes locaties, pakt Arduin alle problemen tegelijk aan. De huisvestingskosten en de vervoerskosten zijn dan lager. Zorggigant 's Heeren Loo is sinds september betrokken bij het op orde brengen van de organisatie. De problemen van Arduin waren te groot om die nog zelfstandig op te lossen en de andere gehandicaptenorganisaties in Zeeland zijn te klein om grote delen van Arduin over te nemen en de financiële problemen op te lossen.

