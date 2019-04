PVV zet fractievoorzitter Peter van Dijk uit partij

Lijsttrekker Peter van Dijk van de PVV over de Provinciale Statenverkiezingen (foto: Omroep Zeeland)

Van Dijk zit nu namens de PVV in de Eerste Kamer, en was ook de lijsttrekker van de partij in Zeeland voor de afgelopen provinciale Statenverkiezingen. De PVV in Zeeland verloor tijdens de verkiezingen twee van haar vier zetels, onder meer aan Forum voor Democratie die meteen met vijf zetels in Provinciale Staten van Zeeland binnen is gekomen.

Manifest van wantrouwen

Volgens een verklaring op de website van de PVV Zeeland hebben de gezamenlijke Zeeuwse PVV-fracties in een "Manifest van wantrouwen" het vertrouwen in Peter van Dijk opgezegd en hem per direct uit zijn functie van fractievoorzitter van de Statenfractie PVV Zeeland ontheven. Hij is ook uit de Zeeuwse PVV gezet.

Zetel terug geven

De reden daarvoor is nog niet bekend. De Zeeuwse PVV-fractie verzoekt Peter van Dijk met klem om zijn Statenzetel per direct aan de partij terug te geven. Met onmiddellijke ingang is Vincent Bosch fractievoorzitter van de Statenfractie PVV Zeeland en maakt Peter van Dijk géén onderdeel meer uit van de Zeeuwse PVV.

De PVV kreeg tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 10.668 stemmen, waarvan 7.267 op voor man Peter van Dijk.