Volkskrant: Meest versnipperde stembureau staat in Middelburg

Rood potlood met stembiljet (foto: ANP)

Bij het stembureau De Ontmoetingskerk in Middelburg was de PvdA bij die verkiezingen met 11 procent van de stemmen de grootste partij. Dat is het laagste percentage voor de grootste partij van alle Nederlandse stembureaus meldt de Volkskrant.

Uitslagen gewoon op de website

Op de kaart ontbreken drie Zeeuwse gemeenten: Goes, Veere en Noord-Beveland. Volgens de Volkskrant hebben zij de verkiezingsuitslagen niet goed op de website gezet. Een rondgang leert dat dit niet klopt. Ze hebben de uitslagen per stembureau gewoon op de website staan.

De Volkskrant beweert dat driekwart van de gemeenten niet voldoet aan de nieuwe richtlijnen van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken over het transparant maken van verkiezingsuitslagen. Al die gemeenten worden door het ministerie en door de landelijke Kiesraad op de vingers getikt, meldt de Volkskrant.

Uitslagen opgevraagd

De Volkskrant heeft samen met de transparantie-organisatie Open State en het programma Pointer van KRO-NCRV de uitslagen van de ontbrekende gemeenten opgevraagd, waardoor in het overzicht op de website van de Volkskrant alsnog de stembusuitslagen van 340 van de 355 gemeenten te zien zijn.

Daarop ontbreken echter nog altijd de drie eerdergenoemde Zeeuwse gemeenten. Aangezien die de verkiezingsuitslagen per stembureau wél gewoon op de website hebben staan, rijst de vraag in hoeverre het beeld dat De Volkskrant schetst over het gebrek aan transparantie klopt.