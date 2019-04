PVV-fractievoorzitter Van Dijk doet aangifte tegen partijgenoten: 'Ik laat dit niet over mijn kant gaan!'

Peter van Dijk (foto: Omroep Zeeland)

In een persbericht zeggen de raadsfracties van de PVV in de gemeenten Terneuzen en Tholen en leden van de Provinciale Statenfractie dat ze Van Dijk met onmiddellijke ingang uit zijn functie zetten en hopen dat hij zijn zetel opgeeft. Dat is Peter van Dijk "ab-so-luut niet van plan". Volgens Peter van Dijk kán hij helemaal niet uit zijn functie worden gezet, omdat hij zelf onderdeel uitmaakt van de fractie en zelf moet meebeslissen.

Misbruik

De overige Zeeuwse PVV-ers hebben in een drie pagina's lang "Manifest van Wantrouwen"een lange lijst opgesteld, waarin ze Van Dijk onder meer beschuldigen van misbruik van partijgeld. Zo zou de vrouw van Van Dijk in dienst hebben genomen als fractiemedewerkster en haar herhaaldelijk een loonsverhoging hebben gegeven.

"Ik schiet je dood"

Van Dijk veegt de beschuldigingen van tafel. Hij zou volgens het manifest zelfs fractiegenoot Vincent Bosch met de dood hebben bedreigd, met de woorden: "Ik schiet je dood!" Van Dijk: "Die beschuldiging komt van toenmalig fractiegenoot Roland de Wit, die niet eens bij die betreffende vergadering aanwezig was. Andere mensen die er wel bij waren, weten nergens van dat ik zoiets gezegd zou hebben."

Bedreigingen

Tegenover Omroep Zeeland zegt Vincent Bosch op zijn beurt ook aangifte te hebben gedaan tegen Peter van Dijk, vanwege deze doodsbedreiging. Volgens Bosch is de situatie geëscaleerd doordat Peter van Dijk vond dat zijn vrouw een vast arbeidscontract bij de PVV moest krijgen, nadat zij de afgelopen jaren al drie keer een salarisverhoging kreeg.

Lees ook: