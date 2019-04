Amsterdam sluit Middelburger Danny Vera in de armen

Het Koninklijk theater aan de Amstel is tot de nok toe afgeladen voor de laatste show van 'Pressure Makes Diamonds' tour van Vera en zijn band, die tijdelijk uitgebreid is met een strijkensemble. Vanaf de eerste noten eet het publiek uit de hand van de man die jarenlang een outsider was, maar sinds een jaar of wat is gaan behoren tot een select gezelschap van succesvolle artiesten.

Eenvoudige muzikant

"Tot een paar weken geleden vertelde ik tijdens de show dat ik één van de weinigen was die zonder hit toch volle zalen wist te trekken, maar dat praatje kan ik nu schrappen", glimlacht Vera vlak voordat hij zijn eerste Top 40-hit 'Rollercoaster' speelt. Met meer van die praatjes, waarbij hij zich wegzet als eenvoudige muzikant uit Middelburg krijgt hij de lachers op zijn hand.

Volle bak in Carré voor Danny Vera (foto: omroep zeeland)

Maar daartussen meet hij zichzelf de rol aan van wereldcriticus in nummers als ' Pompadour Hippie' en 'Snow in April' dat ondanks de losse Bigband aanpak een vileine ondertoon heeft. Zo verstrijken bijna twee-en-een-half uur voordat je er erg in hebt omdat aan het einde van de show Vera het publiek opjut met ' L.O.V.E' en de cover 'Higher and Higher'.

Danny Vera neemt de tijd voor fans (foto: omroep zeeland)

En na de show neemt hij alle tijd om met alles en iedereen op de foto te gaan en een praatje te maken. Niemand hoeft de deur uit zonder een grap, lach of knipoog. Het publiek is goed voor Danny Vera en hij betaalt dat graag terug.

