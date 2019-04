Eerste Cruyff Court van Zeeuws-Vlaanderen staat in Clinge

Van den Broecke werkt al twintig jaar met verstandelijk- en lichamelijk beperkten. Hij zwemt, voetbalt of wandelt met ze. "Bewegen is zo belangrijk. En mijn cliënten voelen zich er goed door. Als ze mogen zwemmen, is hun lach niet meer van hun gezicht af te krijgen. En je bouwt ook echt een band met ze op. Alles draait om hen en wanneer zij blij zijn, ben ik dat ook."

"Mijn passie"

Van den Broecke zwemt veel met zijn mensen. "Overgooien en voetballen vinden de cliënten leuk en ik ook, dus eigenlijk maak ik iedere dag plezier!" Voetballen is al van kleins af aan een passie van Van den Broecke en deze passie zou hij graag met zijn cliënten willen delen. Om dat te realiseren wordt achter het zwembad daarom ook een voetbal- en basketbalveld gebouwd: een Cruyff Court.

Het eerste Cruyff Court van Zeeuws-Vlaanderen in aanbouw (foto: Omroep Zeeland)

"Wanneer je aan Nederlands voetbal denkt, denk je aan Johan Cruijff. In 2011 heb ik daarom de Cruyff Foundation benaderd om te kijken of wij bij Tragel in aanmerking komen voor een Cruyff Court." Op het Cruyff Court kunnen cliënten én buurtbewoners sporten en spelen. "We kwamen in 2011 niet in aanmerking, omdat er in Middelburg al een Cruyff Court werd gebouwd. Nu heb ik het weer geprobeerd, en kijk eens: hij is bijna klaar om een balletje te trappen!"

Speciaal Cruyff Court

Het Cruyff Court is geen gewoon voetbal-, of basketbalveldje, maar 'een Speciaal Cruyff Court'. "Dat betekent dat het trapveldje ook gebruikt kan worden voor therapie met onze cliënten."

Een Speciaal Cruyff Court heeft de volgende eigenschappen: - Aangepaste ondergrond voor kinderen met een visuele beperking, zoals kleurgebruik en type ondergrond

- Aangepaste of aanvullende sportattributen in het veld, zoals baskets, hockeybalken of een multifunctioneel net

- Aanvullingen buiten het veld, zoals een atletiekbaantje of rolstoelparcours

- Aanpassingen aan het terrein zodat deze optimaal is afgestemd op mogelijke fysiotherapeutische doeleinden

Van den Broecke is acht jaar bezig geweest om het Cruyff Court naar Clinge te halen. "Ik kan niet wachten tot 'ie klaar is", vertelt hij, terwijl hij rondloopt in het nog met zand bedekte Cruyff Court. "Eind mei moet de sportplek klaar zijn en we hebben een primeur: we hebben het eerste Cruyff Court van Zeeuws-Vlaanderen!"