Dit is de route voor GOES richting nacompetitie

GOES moet nog vijf hordes nemen richting periodetitel. Quick is vrijdagavond in Den Haag de eerste. (foto: René van der Vliet (bewerking: Omroep Zeeland))

Het seizoen van GOES in de Derde Divisie duurt nog zes wedstrijden. Het uitduel tegen Hercules, aanstaande maandag, telt mee voor de tweede periodetitel en is daardoor op het eerste oog van minder belang. Al zou ook plaats vier in de eindstand aan het eind van het seizoen nog nacompetitie kunnen betekenen voor een club die zelf geen periodetitel heeft gewonnen. Maar de ploeg van trainer Rogier Veenstra heeft een plaats in de nacompetitie in eigen hand via de derde periodetitel. Daarin zijn nog vijf wedstrijden te spelen.

Negen punten

In de resterende wedstrijden in de 3e periode speelt GOES nog drie keer uit en twee keer thuis. Na de wedstrijd tegen Quick volgen ontmoetingen met ADO'20, EVV, HBS Craeyenhout en OSS'20. Van drie van die vijf tegenstanders won GOES eerder dit seizoen. Er werden in die wedstrijden dus negen punten gehaald. Van twee clubs werd verloren.

Quick

Quick was op 3 maart te sterk voor GOES, dat op eigen veld verloor met 1-2. Het was de laatste nederlaag van GOES, want daarna startte de 3e periode, waarin tot nu toe vijf keer werd gewonnen en één keer gelijkgespeeld. De club uit Den Haag heeft weinig meer om voor te voetballen. Quick staat achtste op de ranglijst en lijkt geen rol van betekenis meer te kunnen spelen in de derde periode.

ADO'20

Op 7 oktober won GOES de thuiswedstrijd tegen ADO'20 eenvoudig met 5-0. Het uitduel wordt op zondag 5 mei gespeeld. Ook de tegenstander uit Heemskerk zal zonder al te veel druk spelen. Een positie in de middenmoot van de Derde Divisie B is zeker en een periodetitel onhaalbaar. Misschien wil de club wel revanche nemen voor de grote nederlaag in GOES.

Tim de winter (links) heeft gescoord voor GOES tegen ADO'20 (foto: Rene van der Vliet)

EVV Echt

De derde horde voor GOES richting nacompetitie is EVV uit Echt. Die ploeg komt op 12 mei naar Sportpark 't Schenge. Het uitduel werd door GOES op 14 oktober met 0-2 gewonnen. EVV kan de punten in de Derde Divisie nog goed gebruiken, want de club strijdt met Hercules en Blauw Geel'38 om weg te blijven van de vijftiende plaats, die aan het eind van het seizoen nacompetitie tegen degradatie betekent.

HBS Craeyenhout

In de voorlaatste wedstrijd van het seizoen gaat GOES op 19 mei op bezoek bij HBS Craeyenhout, net als Quick afkomstig uit Den Haag. Op 23 september troffen beide ploegen elkaar in Goes en won de thuisploeg nipt met 2-1. HBS staat op de laatste plaats in de Derde Divisie B en pakte in de zes wedstrijden die het speelde in de derde periode nog geen enkel punt. Kijkend naar die statistieken is het een reëel scenario dat HBS al gedegradeerd is als GOES volgende maand op bezoek komt.

Oud-international Ruben Schaken in de aanval voor HBS tegen GOES. Inmiddels is hij gestopt bij de club uit Den Haag. (foto: Rene van der Vliet)

OSS'20

In de laatste wedstrijd van de competitie staat GOES tegenover OSS'20. Het duel wordt in Goes gespeeld op zondag 26 mei. De club uit Oss promoveerde afgelopen seizoen net als GOES van de hoofdklasse naar de Derde Divisie en presteert daarin uitstekend. OSS'20 staat vijfde op de ranglijst en won de 2e periodetitel. Door dat laatste feit is het de vraag hoe gemotiveerd en op oorlogssterkte de Brabantse formatie naar Goes afreist. Drie dagen na de laatste competitiewedstrijd, op woensdag 29 mei, start de nacompetitie voor OSS'20 en daardoor zal de club vooral geen blessures en schorsingen op willen lopen. Een ideale tegenstander dus wellicht voor de ploeg van trainer Rogier Veenstra. Op 13 januari verloor GOES in Oss de eerste wedstrijd van 2019 met 3-2 van OSS'20.

Als GOES de nacompetitie haalt gaat het spelen om een plaats in de Tweede Divisie. Dit is een gecombineerde nacompetitie met de periodewinnaars uit de Derde Divisie op zaterdag, omdat er maar één Tweede Divisie is waarin clubs uit het zaterdag- en het zondagvoetbal spelen. Daardoor is het mogelijk dat GOES een Zeeuwse derby tegen Hoek (periodewinnaar Derde Divisie A) speelt in de strijd om een plaats in de Tweede Divisie.

Concurrentie

Als GOES alle vijf de wedstrijden weet te winnen hoeft het niet naar de concurrentie te kijken en is de periodetitel binnen. Een misstap, hoe klein ook, kan direct fataal zijn want de concurrentie hijgt in de nek. UNA uit Veldhoven heeft slechts twee punten minder en strijdt ook nog om het kampioenschap. Die club speelt in de periode nog drie keer thuis en twee keer uit en treft vier tegenstanders (JVC Cuijk, Quick, HSC'21 en Blauw Geel'38) waar het eerder dit seizoen al van won. Alleen het duel tegen EVV verloor UNA op eigen veld met 0-3. Op de laatste speeldag is het EVV-UNA in Echt. UNA en GOES speelden al tegen elkaar in deze periode. In Veldhoven eindigde de wedstrijd in 1-1. Het is het enige gelijkspel van GOES in de hele competitie.

GOES is de leider in de strijd om de 3e periodetitel (foto: Omroep Zeeland)

Daaronder staan nog andere ploegen die azen op een periodetitel. Jong FC Volendam staat bovenaan in de competitie, maar heeft nog geen periode. HSC'21 verloor zondag dik met 5-1 van GOES, maar zit nog wel op het vinkentouw en Westlandia speelde een wedstrijd minder en staat zo ook nog maar drie verliespunten achter op GOES.

Tactiek tegen bravoure

Vrijdag wacht voor GOES dus de eerste van een reeks finales. Quick staat achtste in de stand en is niet al te goed begonnen aan de 3e periode. Daardoor speelt de club uit Den Haag eigenlijk nergens meer voor. "Dat kan een voordeel zijn voor ons", denkt GOES-trainer Rogier Veenstra. "Ik kan me voorstellen dat je dan als trainer wat andere jongens een kans geeft." Die trainer van Quick, Paul van der Zwaan, is iemand waar Veenstra veel respect voor heeft. "Hij werd vorig jaar niet voor niets uitgeroepen tot amateurvoetbaltrainer van het jaar in Nederland. Hij is een tactische hele sterke trainer. Wij zetten daar bravoure en tempo tegenover."

GOES-trainer Rogier Veenstra (foto: Orange Pictures)

Fitte selectie

GOES kan tegen Quick beschikken over een fitte selectie. Remon de Vlieger keert terug na een blessure en de lichtgeblesseerde Roysel James is ook weer helemaal fit. Verdediger Sherief Tawfik ontbreekt wel vanwege privéomstandigheden. Hij is maandag tegen Hercules wel weer inzetbaar. Veenstra kijkt uit naar de uitwedstrijd tegen Quick. "Een echte Derde Divisie wedstrijd op vrijdagavond tegen een gerenommeerde amateurclub. Quick regelt zelfs een maaltijd voor onze selectie. Dat zegt wwel wat", vindt Veenstra.



Quick-GOES begint vrijdagavond om 19.30 uur.