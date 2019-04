Vier Tholenaren vast voor gewelddadige autodiefstal

Politie (foto: Politieteam Walcheren)

Het gaat om drie Tholenaren van 19 jaar en een 18-jarige inwoner van Tholen. Ze zijn voor nader onderzoek overgebracht naar een politiecel en zullen gehoord worden over hun bijdrage aan deze zaak.

In beperkingen

Hoe de politie op hun spoor kwam is niet bekend en de politie mag daar ook geen uitspraken over doen. De verdachten zitten zogenoemd 'in beperkingen' en mogen alleen contact hebben met hun advocaat, maar betekent ook dat de politie zolang terughoudend is in de communicatie over deze zaak. De politie wil wel nog kwijt dat de auto en de persoonlijke spullen van het slachtoffer zijn teruggevonden.

De drie worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist dan of ze langer vast blijven zitten.

