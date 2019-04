Middelburg is veruit de Zeeuwse kampioen subsidies binnenhalen

Geld voor de Provincie Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

In de periode van 2014 tot nu toe is er voor 4,7 miljard euro aan Brussels geld in ons land terechtgekomen, blijkt uit cijfers van het adviesbureau European and Regional Affairs Consultants (ERAC), die zijn gepubliceerd op het overheidsplatform Binnenlands Bestuur. Het leeuwendeel van al dat geld gaat naar de Randstad.

Zeeland bungelt onderaan

Ruim een kwart van al dat Europese geld gaat naar Zuid-Holland. Op ruime afstand volgen Noord-Holland en Brabant. Zeeland bungelt onderaan de lijst. Alleen Flevoland, Friesland en Drenthe krijgen nog minder Europese subsidie.

EU-subsidie per provincie

Notering Provincie Europese subsidie in euro's 1. Zuid-Holland 1.250.642.100 2. Noord-Holland 776.598.218 3. Gelderland 578.111.762 4. Noord-Brabant 57.7873.751 5. Utrecht 408.961.280 6. Limburg 290.670.512 7. Groningen 289.183.394 8. Overijssel 285.871.206 9. Zeeland 98.604.694 10. Flevoland 67.720.482 11. Friesland 63.788.605 12. Drenthe 49.540.524

Zelfs wanneer de hoeveelheid subsidie wordt afgezet tegen het aantal inwoners, scoort Zeeland niet bepaald goed. Dan staat onze provincie op de zevende plek. Die lijst wordt aangevoerd door achtereenvolgens Groningen, Zuid-Holland en Utrecht.

EU-subsidie per provincie per inwoner

Notering Provincie Europese subsidie in euro's Inwoneraantal Europese subsidie in euro's per inwoner 1. Groningen 289.183.394 582.649 496,33 2. Zuid-Holland 1.250.642.100 3.607.150 346,71 3. Utrecht 408.961.280 1.268.489 322,40 4. Gelderland 578.111.762 2.031.123 284,63 5. Noord-Holland 776.598.218 2.775.617 279,79 6. Limburg 290.670.512 1.115.805 260,50 7. Zeeland 98.604.694 381.182 258,68 8. Overijssel 285.871.206 1.142.360 250,25 9. Noord-Brabant 577.873.751 2.495.107 231,60 10. Flevoland 67.720.482 403.280 167,92 11. Drenthe 49.540.524 488.871 101,34 12. Friesland 63.788.605 646.092 98,73

Met dat gegeven in het achterhoofd is het des de opzienbarender dat Middelburg juist heel hoog scoort op dat gebied. Die gemeente wist in dezelfde periode 93 euro aan Europese subsidie te bemachtigen per inwoner. Daarmee staat Middelburg van alle 355 Nederlandse gemeenten op de derde plaats. Alleen Kerkrade en Hengelo scoorden beter, met 134 en 150 euro per inwoner.

Top-10 gemeenten als subsidieontvanger, per inwoner

Notering Gemeente Europese subsidie in euro's per inwoner 1 Hengelo 150 2 Kerkrade 135 3 Middelburg 93 4 Zaltbommel 70 5 Eindhoven 56 6 Vaals 55 7 Groningen 53 8 Breda 48 9 Rotterdam 46 10 Beuningen 45

De subsidie die Middelburg binnenhaalt per inwoner bedraagt dus meer dan een derde, 36 procent, van de hoeveelheid subsidie die de hele provincie Zeeland per inwoner heeft binnengehaald. En met 93 euro per inwoner zit Middelburg in dezelfde orde van grootte als de volledige provincie Friesland.

Subsidiedeskundige

De gemeente Middelburg laat in een reactie weten dat de oorzaak voor de hoge notering van Middelburg voor de hand ligt. Zo'n tien jaar geleden heeft de gemeente namelijk een subsidiedeskundige in de arm genomen, om subsidie te zoeken bij de projecten die de gemeente wil uitvoeren, zoals nu de herinrichting van het Molenwaterpark.

En dat werpt zijn vruchten af, blijkt ook uit de cijfers van ERAC. De gemeente laat weten dat de subsidiedeskundige 'haar geld al meer dan terugverdiend heeft'.