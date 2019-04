De nieuwe fractievoorzitter van de PVV legt uit waarom Peter van Dijk uit de partij is gezet

Vincent Bosch (foto: Omroep Zeeland)

Waarom heeft u en u partijgenoten het vertrouwen in Peter van Dijk opgezegd?

"De voornaamste reden is dat Peter van Dijk de PVV om heeft gebouwd tot een soort BV van Dijk waarin hij geprobeerd heeft zoveel mogelijk gemeenschapsgeld uit het fractiebudget naar zichzelf toe te halen. Dat is de doodsteek geweest."

Jullie hebben een vrij uitgebreid relaas daarvan op jullie website gezet. Wat is er allemaal gebeurd?

"Eigenlijk te veel om op te noemen. Twee-en-een-half tot drie jaar geleden opperde hij voor het eerst om ook deze periode weer een van zijn familieleden, te weten zijn echtgenote, in dienst te nemen. Vervolgens is er direct een hetze gestart door zijn echtgenote en Van Dijk tegen de toenmalige fractiemedewerkster Marina Eckhardt. Zij moest tegen een forse transitievergoeding het veld moeten ruimen om de meest onnozele redenen. En vervolgens heeft Van Dijk dat aangegrepen om stelselmatig het salaris van zijn echtgenote te verhogen."

En zelfs een vast contract aan te bieden, schrijven jullie op jullie site. Op jullie pamflet noemen jullie het malafide praktijken die jullie gemeld hebben bij de commissaris van de Koning. Wat kregen jullie voor reactie?

"In het begin, twee tot twee-en-een-half jaar geleden heb ik het ook al gemeld bij de commissaris. Toen heeft hij gezegd dat het een fractieaangelegenheid is in beginsel. Hij wilde wel graag op de hoogte gehouden worden. Dat heb ik gedaan. Recentelijk heb ik verzocht om het bij verordening onmogelijk te maken, dus bij provinciale regelgeving om ten laste van het fractiebudget bloed en aanverwanten tot in de derde graad in dienst te nemen. Ik denk dat dit een perfect voorbeeld is waarom het in Zeeland broodnodig is dat we dat in gaan voeren."

Nu is dit een ordinaire geldkwestie. Maar als ik u brief zo lees is er meer aan de hand: er wordt gesproken over intimidaties, doodsbedreiging. Wat is er allemaal gebeurd zeg bij de PVV?

"Peter van Dijk legt zijn wil op, met dwang. Hij heeft geldproblemen, dat blijkt. En de intimidaties zijn begonnen met simpele opmerkingen, zoals: "als je me tegen blijft werken dan zorg ik dat je nergens meer komt binnen de partij. Ik ken je ambities, ik kan er zo een eind aan maken." Dat soort opmerkingen. Hij heeft er nog veel meer gemaakt. De klap op de vuurpijl is een doodsbedreiging die hij geuit heeft tegen mij. Daarvan heb ik ook aangifte gedaan. Overigens heeft hij niet 'ik schiet je dood' gezegd, dat ligt iets genuanceerder. In het belang van het onderzoek, dat ligt nu bij het OM, wil ik daar verder geen mededelingen over doen. Laat het OM vooral haar werk uitvoeren."

Dit is ook allemaal gebeurd in de vorige periode. Vorige maand zijn er verkiezingen geweest. Waarom kaarten jullie het nu pas aan?

"Omdat we bang waren voor de gevolgen als we het naar buiten zouden brengen. Peter van Dijk, oud-marinier, spreekt regelmatig over wapens die hij thuis heeft liggen, mocht er nog eens een opstand uitbreken. Daarnaast wilden we de partij, de PVV, geen schade berokkenen vlak voor de verkiezingen, maar nu was de maat echt vol."

Wij hebben Peter van Dijk ook gesproken. Hij zegt dat er sprake is van laster en smaad en dat hij zelf aangifte gaat doen tegen de PVV. Hij zegt dat hij ook niet uit zijn functie gezet kan worden door de andere fracties. Wat denkt u daarvan?

"Dat betwisten wij ten zeerste. Ik werk zelf ook voor een advocatenbureau en ik heb het uiteraard ook binnen de club overlegd. Volgens de statuten staan wij in het volste recht om hem uit het bestuur te zetten en daarmee ook uit de fractie. We zijn drie autonome Zeeuwse fracties: de raadfracties Terneuzen en Tholen en de statenfractie Zeeland en wij hebben hem nu gezamenlijk de laan uitgestuurd. Of hij het wil of niet. Hij is exit."

De PVV is een vrij centraal geleide partij met veel controle uit Den Haag vanuit het hoofdbureau. Hebben jullie daar al een reactie van gekregen?

"We hebben het gemeld in Den Haag. Ook door de periode hebben we ze op de hoogte gehouden van wat er allemaal speelt in Zeeland, dus ze zijn op de hoogte. Peter zegt zelf uitdrukkelijk contact te hebben en dat het daar in beraad is. We zien het wel. Zoals ik gezegd heb zijn wij drie autonome fracties in Zeeland en wij hebben Peter van Dijk in ieder geval uit de Zeeuwse PVV gezet. Wat de landelijke PVV doet moeten ze zelf weten, maar wij raden ze met klem aan om hem van de lijst van de Eerste Kamer af te halen. Dat kan nog, want pas 23 april is de definitieve kandidaatstelling. Voor de rest verzoeken wij Peter van Dijk de eer aan zichzelf te houden en zijn statenzetel terug te geven aan de partij."

Wat gebeurt er nu met die zetel? Jullie vormen met z'n tweeën één fractie. Als meneer Van Dijk zijn zetel op zou geven dan komt hij natuurlijk weer bij u terug. Als hij niet zijn zetel opgeeft en steun krijgt uit bijvoorbeeld Den Haag. Wie is dan de echte PVV in Zeeland?

"Dat is een hele goede vraag. Daar heb ik zo het antwoord niet op. Ik kan me moeilijk voorstellen dat als Peter als eenmansfractie doorgaat dat hij ook maar enige relevante inbreng zal hebben in de Staten. Hij heeft nul dossierkennis. De afgelopen drie jaar heeft hij niks, maar dan ook niks bijgedragen. Dus ik vraag me af of hij dan gewoon verder gaat met het spelen van sudoku in de Staten."

