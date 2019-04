Bedevaartsplek onmisbaar voor leerlingen praktijkschool

De Wissel is een school voor leerlingen die moeite hebben met theorie maar wel beschikken over praktische vaardigheden. Volgens docent Mariëtte Kramer is het Vrouweputje een unieke plek om te oefenen. Er is rust en ruimte die ze op andere oefenlocaties, veelal midden in een dorp of stad, niet hebben. "Het is een bijzondere plek, er is veel ruimte en de leerlingen worden er rustiger van."

Kramer komt gemiddeld zo'n een keer per week met leerlingen bij het Vrouweputje. Er is veel snoei- en maaiwerk en de leerlingen kunnen daarmee oefenen zonder druk van de omgeving en ook zonder deadline van een opdrachtgever.