Hoe Zeeuws wil je het hebben: bier gemaakt van Oosterscheldewater

"Ik ben altijd op zoek naar bijzondere smaken in mijn bier en zout in bier is natuurlijk een bijzondere combinatie," zegt Weemaes. Hij is de man achter het biermerk Barbier. Om de zilte smaak in het bier te krijgen gebruikt hij gezuiverd Oosterscheldewater. "Ik heb heel wat proefbrouwsels gemaakt voordat ik de juiste hoeveelheid te pakken had. Het moet niet te zout zijn, maar je moet het wel kunnen proeven."

Sojasaus en brood met Oosterscheldewater

Luc is niet de enige die met het gezuiverde Oosterscheldewater aan de slag is gegaan. Er zijn al vleeswaren, sojasaus, brood, soep en frieten met het zilte water. De flacons zijn nu bijna tien jaar op de markt, maar de populariteit neemt nu gestaag toe. Volgens Nathalie van der Endt, die het bedrijf achter het gefilterde water runt, is daar een verklaring voor: "Het heeft lang geduurd, maar nu is er meer interesse voor omdat mensen bewuster met gezonde voeding bezig zijn." Want minder zout eten is een gezonde trend volgens kok en ambassadeur van het water, Hans Everse. "Je hebt niet zoveel Oosterscheldewater nodig om eten op smaak te brengen, zo krijg je minder zout binnen."

Toch zijn mensen volgens hem nog te huiverig om het water in de keuken te gebruiken. Dus hebben Nathalie en Hans de handen in een geslagen en gaan nu samen het water promoten. Hans: "Er zijn nog zoveel mogelijkheden te bedenken. Sportdrankjes moet Oosterscheldewater, bijvoorbeeld. Of verzorgingsproducten."

Volgens het duo moet 2019 hét jaar van het gezuiverde Oosterscheldewater worden. Gezuiverd, want dat is wel belangrijk. Nathalie: "Het is niet de bedoeling dat mensen met een emmertje Oosterscheldewater aan de slag gaan, want dan kan je goed ziek worden."

Op de Oosterschelde

Voor de bierbrouwer zijn de gezondheidsaspecten niet belangrijk, hem is het vooral om de zilte smaak te doen. Zijn bier werd donderdagmiddag op een boot op de -hoe kan het ook anders- Oosterschelde gepresenteerd.