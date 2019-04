Minister-president Rutte volgende week naar Zeeland

Mark Rutte (foto: Arenda Oomen)

Rutte praat met allerlei mensen over de toekomst van Zeeland en dan vooral over de krimp en de gevolgen. Het kabinet investeert samen met de regio 70 miljoen euro om dat probleem aan te pakken.

Neeltje Jans

Om 10.00 uur start het bezoek van Rutte bij een viskwekerij op Neeltje Jans. Hij vaart daar onder andere langs het dok waar de mossels worden gekweekt.

Ovezande

Om 12.00 uur is de minister-president bij woonlocatie Zeeuwse Gronden in Ovezande. Hij luncht daar samen met bewoners, personeel en familie.

Oostburg

Om 14:00 uur brengt Mark Rutte een bezoek aan het Zwin College in Oostburg. Hij praat daar met scholieren, leraren en ouders.

Terneuzen

Na het bezoek in Oostburg sluit minister-president Mark Rutte af bij Dow in Terneuzen. Daar opent hij het nieuwe hoofdkantoor welke ruimte biedt aan ruim 1500 medewerkers.

Op 4 maart was Mark Rutte voor het laatst in Zeeland. Toen sprak hij in Terneuzen met ondernemers in aanloop naar de verkiezingen.