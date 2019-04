Schietpartij Stadhuisplein Vlissingen; twee arrestaties

Het Stadhuisplein is afgezet (foto: Provicom)

Of er een gewonde is gevallen is onduidelijk, omdat er niemand is aangetroffen op het plein. In de van der Spiegelstraat heeft de politie twee personen aangehouden die mogelijk iets met het incident hebben te maken.

Er waren meerdere politieauto's op het plein aanwezig voor onderzoek. Ambulances stonden in de buurt, maar er is geen gewonde aangetroffen. Ook is de traumahelikopter geland bij bioscoop CineCity.

Het Stadhuisplein is afgezet wegens de schietpartij (foto: Provicom)

Kogelgat

In een raam van het naastgelegen verzorgingshuis zit een kogelgat in het raam.