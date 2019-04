Zestien van de zeventien Zeeuwse korvissers moeten dit jaar nog stoppen met pulsvissen

Bij de pulsvisserij worden vissen als tong en schol met behulp van zwakstroomstootjes van de zeebodem opgeschrikt, zodat ze het net inzwemmen. (foto: ANP)

Eerder deze week stemde een meerderheid van het Europees Parlement in met een totaalverbod op de pulsvisserij, dat op 1 juli 2021 ingaat. Toen was nog niet duidelijk welke Nederlandse viskotters daadwerkelijk tot de einddatum mogen blijven vissen met de pulskor, dat ligt namelijk aan de soort vergunning die de visser gekregen heeft.

Wat betekent het verbod voor de zeventien Zeeuwse pulsvissers?

De pulskorvissers zijn verdeeld in drie groepen. Groep 1 en 2 hebben hun vergunningen in 2012 aangevraagd, groep 3 in 2014. De eerste groep valt onder de vijf procent van de boomkorvloot die volgens Europese regelgeving mag pulsvissen. Zij mogen daarom tot 1 juli 2021 verder vissen. Binnen die groep valt één pulskorvisser uit Tholen.

Onder groep 2 vallen tien Zeeuwse pulsvissers: twee uit Tholen, één uit Yerseke, vijf uit Arnemuiden en twee uit Vlissingen. Zij hebben een vergunning gekregen gebaseerd op deelname aan wetenschappelijk onderzoek naar de pulsvisserij.

Omdat minister Schouten (landbouw en visserij) het van belang vindt dat het nu lopende onderzoeksprogramma naar de pulsvisserij goed wordt afgerond, heeft ze besloten deze groep uitstel te geven. In plaats van tot 1 juni 2019, mag deze groep tot en met 31 december 2019 te laten pulsvissen.

Pulsvissers aan het werk. (foto: ANP)

Voor de derde groep geldt dat niet. De zes Zeeuwse pulsvissers die onder deze groep vallen - vier uit Arnemuiden, één uit Vlissingen en één uit Breskens - moeten per 1 juni 2019 stoppen met pulsvissen.

Waarom vecht Nederland het verbod op pulsvissen waarschijnlijk aan?

Volgens landbouw- en visserijminister Carola Schouten mag een besluit als het verbod op pulsvissen alleen worden genomen op basis van de best beschikbare wetenschappelijke adviezen. Daarvan is hier geen sprake, omdat het onderzoek naar pulsvissen nog loopt, meent de bewindsvrouw.

De voorgenomen gang naar het EU-hof zal de getroffen vissers niet direct soelaas bieden. Zo'n beroepsprocedure kan jaren duren. Het gaat Schouten om 'een principiële uitspraak'.

