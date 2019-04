Actie voor 'De Brug naar de Vrijheid' in Axel

"Dankzij deze brug is er veel leed bespaard gebleven in Axel" (foto: Omroep Zeeland)

Het monument krijgt de naam 'De brug naar de vrijheid' en moet aan de Derde Verkorting geplaatst worden. Dat is bij de plek waar de Poolse strijders 75 jaar geleden een doorbraak wisten te forceren om Axel te bevrijden.

In een ultieme poging slaagden de Polen er op een mistige dinsdag in om een baileybrug over het kanaal te leggen. Daarover kon zwaar legermaterieel naar Axel dat korte tijd later werd bevrijd.

Mario Maas van het museum wijst erop dat door de brug op het nippertje werd voorkomen dat de geallieerden kozen voor een bombardement om de doorbraak te forceren.

Mario Maas wil monument 'De brug naar de vrijheid'

De inzameling voor het monument start op Hemelvaartsdag. Oorlogsmuseum Gdynia wil er zoveel mogelijk mensen bij betrekken. Aan alle Axelaars en andere inwoners van plaatsen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen wordt gevraagd donateur te worden. Dat kan al vanaf 1 euro.