DOK, Domburg en Oostkapelle definitief samen verder

Leden DOK, Oostkapelle en Domburg zeggen 'ja' tegen fusie (foto: VV Oostkapelle)

Voor heel wat leden betekent het opgeven van de zelfstandigheid even slikken. Toch was de uitslag van de stemmingen heel duidelijk: de leden van DOK en Domburg stemden unaniem voor, bij Oostkapelle was er een zeer royale meerderheid. "Het besef leeft dat het gewoon moet", zegt Oostkapelle-voorzitter Hans Barth, verwijzend naar teruglopende ledenaantallen en de toenemende druk op vrijwilligers.

DOK, Domburg en Oostkapelle fuseren

De fusie moet op 1 juli rond zijn. Maar voor het zover is, is er nog heel wat werk aan de winkel. "We moeten daarvoor naar de notaris, statuten moeten gewijzigd worden en we moeten op zoek naar een nieuw bestuur." zegt Barth. En ook niet onbelangrijk: er moet nog een naam worden verzonnen voor de nieuwe club. Bij het voorbereiden van de procedure werd gewerkt met de werknaam 'Sportvereniging DOC' (Domburg Oostkapelle Combinatie). Maar die naam valt slecht bij de leden van Oostkapelle.

