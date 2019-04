Groene Ster-doelman Youssef Ben Sellam: 'Nu we in de finale staan, moeten we het ook afmaken'

"Het winnen van de beker zou een enorme bekroning zijn op mijn seizoen", lacht de 19-jarige doelman, die alleen in het bekertoernooi in de basis staat. Hij beseft dat het een lastige klus gaat worden. In de reguliere competitie is FC Eindhoven als eerste geëindigd en de ploeg is straks in de play-offs de grote favoriet voor de landstitel in de eredivisie.

"Maar nu we in de finale staan, moeten we het ook afmaken", benadrukt Youssef zelfverzekerd. "Eindhoven zal ons snel onder druk proberen te zetten. Maar wij zijn een goed voetballende ploeg, ook onder druk. Ik heb er vertrouwen in."

Youssef Ben Sellam in voorbereiding op de bekerfinale. (foto: Omroep Zeeland)

Voor veel van zijn ploeggenoten eindigt het zaalseizoen na de bekerfinale. Voor Youssef begint daarna een mogelijk nog mooier avontuur. Met Oranje onder 19 reist hij voor het EK af naar Letland.

"Ik ben echt blij en besef nog niet helemaal dat ik ernaartoe ga. Ik hoop dat ik daar mijn visitekaartje kan afgeven. Niet alleen richting het grote Oranje, maar ook richting Groene Ster."

Youssef en Karim Ben Sellam. (foto: Omroep Zeeland)

Dat laatste is belangrijk, want hoe goed Youssef dit seizoen ook in de beker keept, in de competitie staat nog altijd zijn zeven jaar oudere broer Karim Ben Sellam onder de lat. Terecht, vindt hij. "Karim is nog beter. Hij heeft meer ervaring en pakt soms ballen die ik echt niet zou hebben." Ook volgend seizoen zegt Youssef nog begrip te hebben voor een reserverol. Maar te lang mag dat niet duren, want de lat ligt hoog.

Beste keeper ter wereld

"Ik wil de beste keeper ter wereld worden. Hoe? Door mijn hoofd erbij te houden en me puur te richten op het keepen. Momenteel doe ik gelukkig ook op de bank nog ervaring op. Maar voor mijn ontwikkeling zou het inderdaad goed zijn om straks de vaste eerste keeper van Groene Ster te zijn.

Tot een broedertwist zal het volgens Youssef niet leiden. "Mijn broer gunt het mij heel erg. Als ik er straks klaar voor ben, geeft hij het stokje aan me over. Daar ben ik van overtuigd."