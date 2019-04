Man opgepakt na vechtpartij in Middelburg

Aanhouding door de politie (foto: Omroep Zeeland)

Bij de politie kwam rond 3 uur een melding over een vechtpartij binnen. In een horecagelegenheid aan de Kromme Weele zou geknokt worden en het gevecht werd later op straat voortgezet op de Vlasmarkt. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand was.

Om te achterhalen wat de toedracht is geweest vraagt de politie getuigen om zich te melden.