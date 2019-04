Drie aanhoudingen na schietpartij, vierde verdachte wordt nog gezocht

Het Stadhuisplein is afgezet (foto: HV Zeeland)

De schoten op het Stadshuisplein werden rond 20.30 uur gehoord. Een van de kogels vloog naar binnen bij de locatie van Arduin in het voormalige pand van woonzorgcentrum Scheldehof. In de woonkamer waar de kogel door ruit vloog waren mensen aanwezig. Ze bleven ongedeerd, maar zijn wel erg geschrokken. Arduin meldt dat ze zijn opgevangen en nazorg krijgen.

Openlijke geweldpleging

Volgens getuigen stonden gisteravond vier jongens op het plein toen ineens een ruzie ontstond waarbij rake klappen vielen. Plots werden er meerdere kogels afgevuurd, waarvan er één terecht door het glas van Arduin vloog.

De politie heeft kort daarna twee 23-jarige mannen opgepakt. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging. Een derde verdachte, een 24-jarige man, meldde zich later op de avond op het politiebureau.

Volgens de politie is nog een vierde man bij de schietpartij betrokken. Hij wordt nog gezocht. Het onderzoek is nog in volle gang.

Verslaggever Marc van Dam over de schietpartij op het Vlissingse Stadhuisplein

Lees ook: